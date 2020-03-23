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16:32

СК возбудил дело в отношении главного инфекциониста Ставрополья из-за нарушения карантина

фото ЗакС политика СК возбудил дело в отношении главного инфекциониста Ставрополья из-за нарушения карантина

Следственный комитет России возбудил уголовное делопроизводство в отношении главного внештатного инфекциониста Министерства здравоохранения Ставрополья Ирины Санниковой из-за нарушения карантинного режима по COVID-19, уведомляет ТАСС.

"Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по ст. 237 („Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей“) и ст. 293 („Халатность“) УК РФ", - говорится в региональном управлении Следкома.

Дело в том, что, вернувшись из Испании, где бушует коронавирус, Санникова не осталась на двухнедельный карантин дома, успев пообщаться с сотнями людей. Через некоторое время её госпитализировали, после чего обнаружили в её организме наличие опасной инфекции.

"17 марта ей стало плохо, оказалось, что она заражена коронавирусом. За неделю она читала лекции, была на совещаниях (в том числе по борьбе с коронавирусом), участвовала в научных конференциях. На нее будет возбуждено дело. Десятки человек, общавшихся с Санниковой, переведены на карантин", - рапортовали в ставропольском МВД.

На данный момент в РФ зафиксировано 438 случаев заражения COVID-19.

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