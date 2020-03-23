Петербургский комитет по молодежной политике отправился на коронавирусный карантин

Комитет по молодежной политике Смольного прерывает свою деятельность, уходя на коронавирусный карантин, известили в пресс-службе правительства Петербурга.

"Сотрудник комитета с симптомами ОРВИ был госпитализирован в клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина. Был установлен круг контактов заболевшей с другими сотрудниками. Проведены все необходимые исследования, госслужащие соблюдают режим самоизоляции и выполняют работу дистанционно", - отчитались в пресс-службе Смольного.

По данным источников Znak.com, у женщины диагностировали коронавирус, именно поэтому сотрудники комитета вынуждены сидеть по домам.

Примечательно, но в самом "молодежном" подразделении Смольного прокомментировать ситуацию не смогли: никто не подошел к телефону.

В Петербурге, напомним, в Боткинской больнице лежат 16 человек, инфицированных коронавирусом.