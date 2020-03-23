Смольный: На рынке труда от коронавируса пострадает преимущественно теневая его часть

Связанные с пандемией коронавируса сложности на петербургском рынке труда (в частности, сокращения) затронут преимущественно так называемый теневой сегмент экономики, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко.

Ближайшее будущее применительно к сфере занятости чиновник отказывается называть страшным, подчеркивая, что полмиллиона горожан имеют так называемую "маятниковую", переменную занятость.

"Если будет происходить сокращение, то оно будет для сферы нелегальной, теневой занятости и за счет приезжих, которым долго и дорого будет ездить за маленькую зарплату, они могут первыми выйти с рынка труда", - полагает Чернейко.

Полная картина относительного кризиса пока не видна, отмечает глава комитета. Предполагая, что больше всего пострадают туристическая, гостиничная сферы и общепит, вместе с тем Чернейко уже наблюдает рост востребованности работников на рынке перевозки грузов и в области строительства.

"Судя по всему, мы скоро будем заниматься массовым оформлением самозанятых и просто работников на те места, которые сейчас открываются", - рассказал чиновник.

Идущая по миру пандемия коронавируса привела к тому, что на сегодняшний день от инфекции пострадали 16 петербуржцев, пребывающих в Боткинской больнице.

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