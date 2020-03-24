В СПбГУ отменили свободное посещение и перевели всех студентов на дистанционное обучение

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета приняло решение отменить для всех студентов свободное посещение вуза и полностью перевести их на дистанционное обучение. Соответствующая информация опубликована на странице СПбГУ "ВКонтакте".

Согласно приказу первого проректора по учебной и методической работе, начиная с сегодняшнего дня и до особого распоряжения образовательные программы будут осуществлять исключительно с применением дистанционных образовательных технологий.

Те дисциплины, которые не могут быть реализованы в удалённом режиме, следует перенести на определённый срок обучения.

Следовательно, норма необязательного посещения, установленная предыдущим указом, более не считается действительной.

Добавим, в Боткинской больнице лежит 16 человек, подхвативших коронавирусную инфекцию.