В Совфеде закрыли столовые и буфеты для посетителей из-за коронавируса

Совет Федерации закрыл свои столовые и буфеты для посетителей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета по регламенту Вячеслава Тимченко.

Теперь перекусить в столовых верхней палаты парламента смогут только сами сенаторы и сотрудники аппарата. Что касается посетителей, то по ним «в каждом конкретном случае будет приниматься отдельное решение», отметил представитель Совфеда. Например, если посетитель пришел к сенатору, то пообедать он сможет только в его сопровождении.

Коснутся ли ограничения журналистов, постоянно работающих в Совфеде, будет решать пресс-служба, сообщил Тимченко. Он подчеркнул, что и здесь все решается «в каждом конкретном случае».

До этого свои столовые и буфеты закрыла Госдума – и для посетителей, и для депутатов. При этом продолжает работу магазин-кулинария, в котором можно взять на перекус готовые полуфабрикаты, молочные продукты, фрукты и другие продукты.

Пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. Число зараженных вирусом в мире превысило 330 тысяч человек, более 14 тысяч скончались. В России известно о 438 случаях заболевания.