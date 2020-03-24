Минздрав: Коронавирусную инфекцию можно и нужно лечить ибупрофеном и парацетамолом

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что коронавирусную инфекцию стоит лечить ибупрофеном и парацетамолом, ее слова приводит Минздрав.

«Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны с Всемирной организацией здравоохранения», - сказала Малинникова.

По ее словам, главное для пациентов – строго соблюдать рекомендации врачей, поскольку назначить необходимое лечение в каждом случае могут только медики. В Минздраве напомнили, что ВОЗ 19 марта отменила рекомендацию не использовать ибупрофен в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сейчас известно о 495 случаях заражения коронавирусом в России.