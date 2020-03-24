Беглов пообещал оказать содействие компаниям, выпускающим антисептики

Городской глава Александр Беглов пообщался с представителями петербургских фирм, занимающихся выпуском дезинфицирующих средств, делится пресс-служба Смольного.

На сегодняшний день спрос на антисептики значительно вырос, поэтому следует принять меры по увеличению объемов выпуска. Правительство Северной столицы, отметил Беглов, обязательно посодействует в расширении производства - в том числе, если компаниям понадобится помощь федерального центра.

Главная проблема производства - сокращение поставок материалов из-за границы. В то же время торговые сети грозят производителям штрафами за срывы сроков поставок.

"Мы учтем Ваши предложения и проработаем вопрос, чтобы внеплановые поставки, которые вы сегодня делаете, имели преференции по срокам", - пообещал Беглов.

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