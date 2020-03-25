Депутат Высоцкий: Невский район стал панацеей свалок

Законодательное собрание Петербурга на заседании 25 марта единоглассно утвердило запрос депутата из «Единой России» Игоря Высоцкого к губернатору Александру Беглову. Парламентарий просит ликвидировать несанкционированное скопление отходов рядом с Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом.

- Там собаки бегают стаями. Невский район уже стал панацеей свалок, - заявил автор запроса.

По словам Высоцкого, районная администрация сообщила ему, что проблема будет устранена только в 2021 году. Единоросс попросил губернатора сделать это быстрее. Он рассказал, что в настоящее время местные жители самостоятельно выслеживают нарушителей, пополняющих свалку новым мусором.

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