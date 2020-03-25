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10:40

ЗакС одобрил инициативу о собаках-помощниках

фото ЗакС политика ЗакС одобрил инициативу о собаках-помощниках

Собак-помощников в России могут приравнять в правах к собакам-поводырям.  Соответствующий проект федерального закона 25 марта одобрили в первом чтении депутаты городского парламента Петербурга.

Авторами проекта постановления выступили представители «Единой России» Анастасия Мельникова и Денис Четырбок. Четырбок рассказал, что инициатива родилась после обращений людей с ограниченными возможностями.

По его словам, сегодня в российском законодательстве предусмотрены особые права только для собак-поводырей, которые помогают незрячим. Однако люди с ограниченными возможностями часто используют и других собак, которые могут оказывать им поддержку. Они могут открывать и закрывать дверь, подавать вещи, нажимать кнопку лифта, перечислил Четырбок.

Единоросс подчеркнул, что принятие инициативы позволит развить институт подготовки собак-помощников в стране. Сейчас их обучение занимаются только энтузиасты. Четырбок уточнил, что в Петербурге сегодня есть потребность в появлении как минимум 150 собак-помощников.

За принятие проекта постановления проголосовали 46 депутатов. Воздержавшихся и голосовавших против не было.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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