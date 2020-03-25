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11:31

Законопроект о наказании за нарушение карантина внесен в Госдуму

фото ЗакС политика Законопроект о наказании за нарушение карантина внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, передает ТАСС.

В комитете по госстроительству и законодательству сообщили, что законопроект касается случаев, повлекших по неосторожности массовое заболевание граждан. За нарушение эпидемиологических правил при таких ситуациях предлагается лишать свободы на срок до трех лет. Если нарушение повлечет за собой смерть человек – до пяти лет, двух и более лиц – до семи лет.

Если же «имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц» в результате преднамеренного нарушения этих правил, что в зависимости от умысла такое деяние будут квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсия, подчеркнули в комитете.

Ко второму чтению законопроект собираются дополнить ответственностью за распространение ложной информации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. «Так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса», - пояснил глава комитета Павел Крашенинников.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и Крашенинников предложили ввести миллионные штрафы за нарушение правил пребывания на карантине. Максимальный штраф, по их предложению, может составить до миллиона рублей.

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