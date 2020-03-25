Петербургский омбудсмен выступил за ужесточение карантина

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов высказался за «самые жесткие меры» по изоляции горожан в связи с угрозой распространения коронавируса. Региональный омбудсмен заявил об этом, выступая на заседании городского Заксобрания 25 марта.

По его словам, должны быть введены максимально возможные меры ограничения, насколько это позволяет законодательство.

- Наивно полагать, что сегодняшние относительно небольшие цифры распространения коронавируса в России и Санкт-Петербурге дают основания для успокоения и недооценки угрозы. Мы отстаем по времени от остальных стран, но скорость распространения инфекции увеличивается, - сказал с трибуны Шишлов.

Он также заявил, что городские власти недостаточно информируют население об угрозах распространению инфекции. Шишлов обратил внимание, что на сайтах Смольного и комитета по здравоохранению нет даже специальных разделов, посвященных коронавирусу.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.