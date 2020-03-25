Пациент с коронавирусом в Петербурге попал в реанимацию

Один из пациентов Боткинской больницы с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» находится в реанимации, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главврача больницы Дениса Гусева.

По словам Гусева, пациент поступил в больницу 24 марта. У него выраженный интоксикационный синдром, но пневмонии пока нет.

Всего в Боткинской больнице находятся 16 зараженных коронавирусом пациентов. В общей сложности в Петербурге зарегистрирован 21 случай заболевания, в России – 658, большинство заболевших – в Москве.