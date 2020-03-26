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10:52

Эсеры попросили оппозиционные партии поддержать их кандидата на вакантное место в ЗакС

фото ЗакС политика Эсеры попросили оппозиционные партии поддержать их кандидата на вакантное место в ЗакС

Петербургское отделение «Справедливой России» утром 26 марта направило письма руководителям оппозиционных партий с предложением выставить единого кандидата на довыборы в городской парламент по 21-му избирательному округу, сообщила руководитель региональной организации эсеров Марина Шишкина.

По ее мнению, единым кандидатом должен стать представитель «Справедливой России», депутат МО «Автово» Илья Шмаков, которого партия выдвинула на участие в выборах накануне.

«Он профессиональный политик, честный и принципиальный человек, искренне любящий Санкт-Петербург. Я прошу всех, кто не хочет видеть в 21-ом округе очередного единоросса или единоросса под маской самовыдвиженца, оказать свое доверие Илье Владимировичу Шмакову и поддержать его кандидатуру», - написала Шишкина.

Отметим, ранее партия «Яблоко» уже объявила, что ее на выборах будет представлять экс-депутат ЗакСа Александр Кобринский, ЛДПР намерена выставить своего координатора в Петербурге Юрий Ломакина. В КПРФ имя кандидата не называют, но утверждают, что участвовать в довыборах будут. Федеральное руководство Партии роста рекомендовало своему петербургскому отделению выдвинуть кандидатуру Сергея Шнурова, не так давно вступившего в партию. Однако сам музыкант пока согласия не дал.

На утро 26 марта первичный пакет документов в территориальную избирательную комиссию № 21, отвечающую за выборы по 21-му округу, отнес только самовыдвиженец Сергей Титаренко. Он рассказал ЗАКС.Ру, что раньше никогда никуда не баллотировался, но решил идти в депутаты, вдохновившись успехом домохозяйки на выборах мэра его родного города Усть-Илимск.

Дополнительные выборы в ЗакС состоятся 7 июня. Место в городском парламенте освободилось в июне 2019 года после смерти депутата «Единой России» Павла Зеленкова. Избирательный округ № 21 включает в себя часть территорий Московского и Фрунзенского районов. В его состав входят муниципальные образования «Звездное», «Гагаринское» и «Купчино».


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