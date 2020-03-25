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19:16

“Справедливая Россия” официально выдвинула Шмакова на довыборы в ЗакС

фото ЗакС политика “Справедливая Россия” официально выдвинула Шмакова на довыборы в ЗакС

Представлять партию «Справедливая Россия» на дополнительных выборах в Законодательное собрание Петербурга будет заместитель главы МО «Автово» Илья Шмаков. Его кандидатуру одобрил совет регионального отделения справедливороссов в среду, 25 марта, сообщила ЗАКС.Ру руководитель петербургского отделения партии Марина Шишкина.

Она уточнила, что совет поддержал выдвижение Шмакова единоглассно. «Справедливая Россия» первой заявила о намерении участвовать в довыборах в ЗакС и определилась со своим кандидатом еще в ноябре. 

- У Шмакова большой опыт работы муниципальным депутатом. Это человек абсолютно партийный, человек очень надежный, человек очень честный и порядочный. Он не случайный человек - пришел непонятно откуда и вдруг решил пойти в Заксобрание. Он вырос в политика, - охарактеризовала Шишкина кандидата от эсеров.  

Шмаков руководит отделением «Справедливой России» в Выборгском районе Петербурга и с 2011 года заседает в муниципальном совете МО «Автово». Он также входит в бюро регионального совета партии.

В 2014 году эсер планировал принять участие в выборах депутатов муниципального совета МО № 15, но не был зарегистрирован местной избирательной комиссией. Это стало поводом для судебного иска. Шмаков впоследствии дошел до Конституционного суда и выиграл его в ноябре 2018 года.

На муниципальных выборах 2019 года замглавы МО «Автово» вновь выдвигался в совет МО № 15, но не смог избраться местным депутатом. В ходе кампании Шмаков говорил о давлении в свой адрес.

Выборы в ЗакС по 21-му избирательному округу (территория Московского и Фрунзенского районов) состоятся 7 июня. Документы на участие в них пока подал только самовыдвиженец Сергей Титаренко. В ближайшее время конференции по выдвижению своих кандидатов планирует провести еще несколько политических партий. В частности, «Яблоко» уже объявило о намерении выставить на выборы экс-депутата ЗакСа Александра Кобринского, а ЛДПР - руководителя петербургского отделения партии Юрия Ломакина.

Место в городском парламенте стало вакантным после смерти депутата от «Единой России» Павла Зеленкова в июне 2019 года.


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