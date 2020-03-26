Mail.ru Group выделит миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Компания Mail.ru Group намерена выделить один миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, информируют "Ведомости", ссылаясь на заявление гендиректора холдинга Бориса Добродеева.
На данный момент внутри компании создан оперативный штаб по борьбе с COVID-19, который предпримет следующие меры:
- Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" удвоят бюджеты для продвижения рекламы малого и среднего бизнеса.
- Компаниям и бизнесменам, работающим по удалёнке, сервис "Юла" предоставит возможность размещать до 200 объявлений в месяц и безвозмездно продвигать их за бонусы.
- Будет подготовлен пакет бесплатных услуг на базе платформы "Mail.ru для бизнеса".
- Delivery Club понизит комиссию для всех новых подключившихся к системе партнеров.
- Сервис по поиску работы и сотрудников Worki начислит бонусные рубли на аккаунты предпринимателей, сей бизнес пострадал от пандемии коронавируса.
- Агрегатор такси "Ситимобил" компенсирует водителю доход, упущенный за время простоя, если тот заболел коронавирусом или контактировал с заболевшими пассажирами.
Полный список мер опубликован на сайте "Ведомостей".