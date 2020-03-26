РПЦ не намерена закрывать храмы в Москве из-за пандемии коронавируса

РПЦ не намерена изменять порядок публичных богослужений в Москве, невзирая на рекомендацию мэра Сергея Собянина воздержаться от посещения церквей и храмов. Ситуацию прокомментировал официальный пресс-секретарь религиозной организации Владимир Легойда.

"Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе", - написал Легойда у себя в Telegram-канале.

Для тех верующих, кто всё же боится коронавируса, организуют трансляции богослужений на телеканалах "Союз" и "Спас".

Ранее сегодня Собянин выпустил распоряжение о закрытии с 28 марта по 5 апреля всех заведений общепита в Москве, а также парков и торговых центров.