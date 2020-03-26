Песков об отмененном визите Путина в Петербург: Необязательное перемещение Несостоявшийся визит президента Владимира Путина в Петербург 26 марта объясняется отсутствием насущных причин для него, рассказал пресс-секретарь главы Дмитрий Песков. "Лучше таких уж совсем не обязательных перемещений избежать", - цитирует его трактовку произошедшего ТАСС. Вместо путешествия в город своего рождения президент встречается с бизнес-сообществом в Ново-Огарево. "Состоится свободный разговор", - анонсировал мероприятие Песков. При этом журналистов на встречу решили не аккредитовывать - из-за пандемии коронавирусной инфекции. Поездка в Петербург планировалась еще вчера, 25 марта, но вместо нее Путин выступил с обращением к народу, посвященным пандемии коронавирусной инфекции и мерах, которые он считает целесообразным принять для борьбы с ее последствиями. Политик Лев Шлосберг выразил удивление не услышав в этой речи ни слова о дополнительных тратах бюджета на медицинские нужды. Вместо этого Путин объявил "налоговые каникулы" для малого бизнеса и сделал предстоящую неделю нерабочей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен