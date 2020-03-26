Шмаков: Я готов возглавить Заксобрание

Заместитель главы МО «Автово» Илья Шмаков, которого партия «Справедливая Россия» выдвинула своим кандидатом на дополнительные выборы в парламент Петербурга, сообщил ЗАКС.Ру, что хочет претендовать на должность главы Законодательного собрания.

- Я готов ко всему, вплоть до того, чтобы возглавить Заксобрание, - ответил Шмаков на вопрос о своих планах в случае избрания в парламент. - И это будет правильно. Я иду не для того, чтобы стать рядовым депутатом.

Шмаков состоит в «Справедливой России» с 2007 года. Входит в бюро ее регионального совета и руководит отделением эсеров в Выборгском районе города.