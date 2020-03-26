"Левада": Россияне не доверяют официальной информации по коронавирусу

Согласно последнему социологическому изысканию "Левада-центра", 59% россиян не верят официальной статистике по распространению коронавирусной инфекции, которая транслируется в СМИ. Об обратном заявили 38% респондентов.

Более половины опрошенных (54%) известили, что не страшатся подхватить COVID-19. В свою очередь 44% опасаются заразиться инфекцией. В том, что РФ может охватить эпидемия коронавируса, уверены 48% респондентов. Аналогичное количество придерживаются иного мнения.

Из-за вируса 23% респондентов вынуждены были отказаться от посещения массовых мероприятий, 24% - от поездок по РФ и за границу.

Исполняя поручение руководства, самоизолировались 8% работников предприятий, по собственному желанию ушли 7%.

Необходимыми продуктами закупились 11% опрошенных.

О нехватке антисептиков и медицинских масок сообщили 40% россиян.

Опрос проводили с 19 по 25 марта, в нем поучаствовали 1600 человек из 50 регионов страны.

На данный момент, согласно официальной статистике, COVID-19 обнаружили у 840 россиян.