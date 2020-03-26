Основатель Alibaba подарил Минобороны РФ миллион медицинских масок

В Россию из Китай доставлено более 1 млн медицинских масок и 200 тысяч тест-систем для выявления COVID-19: оборудование передал в дар Минобороны РФ основатель корпорации Alibaba Джек Ма, делится ТАСС.

"Самолетом ВКС России из Китая доставлено более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны России известным китайским предпринимателем, почетным членом Русского географического общества Джеком Ма", - уточнили в Минобороны.

Глава ведомства Сергей Шойгу поблагодарил Ма за оказанное содействие.

В России, напомним, зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом, в том числе, 26 - в Петербурге.