Инфицированный коронавирусом россиянин умер на Кубе

45-летний россиянин, находившийся на Кубе и попавший в больницу с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, скончался утром 26 марта по местному времени, передает ТАСС со ссылкой на кубинское Министерство здравоохранение.

Накануне от инфекции COVID-19 скончались первые россияне: двое пожилых людей 73 и 88 лет в московской больнице.

По самым свежим данным, всего в России зафиксировано 840 людей с положительным результатом теста на коронавирус. Учитывая темпы пандемии, президент Владимир Путин счел нужным объявить следующую неделю нерабочей и оплачиваемой за счет работодателя в обычном порядке.