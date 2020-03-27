СМИ: У сотрудников АП и управделами президента заподозрили коронавирус

После первичного тестирования у нескольких чиновников администрации президента заподозрили заражение коронавирусом, пишет РБК со ссылкой на источники.

Один источник утверждает, что речь идет об одном случае. Второй источник сообщил, что коронавирус выявлен у двух человек. Эти сведения подтвердил источник "Ведомостей". Еще один случай выявлен в управлении делами президента, сообщают два источника РБК.

Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова заявила, что ей о случаях заражения неизвестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ситуацию пока не прокомментировал.

Накануне источник "Медузы" сообщил о том, что у одного сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирусную инфекцию. Пока в России известно о 840 случаях заражения коронавирусом, по всему миру – более полумиллиона.