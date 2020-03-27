ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба обнаружила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, передает ТАСС со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева.

По словам Артемьева, антимонопольщики провели 11 внеплановых выездных проверок.

"Есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались в этой ситуации вести себя недобросовестно", - пояснил глава ФАС.

Артемьев напомнил, что картельное соглашение может повлечь за собой уголовную ответственность и до шести лет лишения свободы. По его словам, служба также выявила "факторы некоторого придерживания товаров".

"Сегодня вы можете убедиться, что на полках гречневая крупа есть, хотя и не в каждом магазине", - добавил Артемьев.

В последнее время гречку часто покупают на фоне распространения коронавирусной инфекции и мер по борьбе с ней. В России число случаев заражения уже превысило тысячу, по всему миру – более полумиллиона.