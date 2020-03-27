Правительство Ленобласти создало страницу "ВКонтакте" о борьбе с коронавирусом

Официальная страница "ВКонтакте" администрации Ленинградской области, посвященная противодействию распространению коронавирусной инфекции, начала работать в пятницу, 27 марта.

"На странице собраны все важные новости, события и актуальная информация о коронавирусе в Ленинградской области", - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В первую очередь в паблике был размещен видеоролик об обращении Владимира Путина к населению, интервью с губернатором региона Александром Дрозденко и текст постановления правительства Ленобласти о реализации указа президента об объявлении нерабочей недели.