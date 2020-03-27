18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:28

Навальный: Если мы хотим, чтобы страна сидела по домам, то дайте денег

фото ЗакС политика Навальный: Если мы хотим, чтобы страна сидела по домам, то дайте денег

Политик Алексей Навальный укоряет российскую власть за непоследовательность и половинчатость мер борьбы с пандемией коронавируса. По его твердому убеждению, если власть стремится к самоизоляции граждан, то одной изоляции недостаточно, и нужно поддерживать людей материально. То же касается налоговых и долговых отсрочек и "каникул": при правильности этой меры, утверждает Навальный, проблема обязательно о себе напомнит в дальнейшем, если все оставить как есть.

"Потом это все закончится, и людям скажут - начинайте платить кредиты, а все это время люди ничего не зарабатывали, у них все равно ничего нет, они поиздержались, вошли в долги. Если мы хотим, чтобы страна сидела по домам, а мы этого хотим, то дайте денег этим людям и этим предприятиям. Когда был кризис 2008 года, мы половину фонда национального благосостояния просто олигархам раздали, и ничего, нормально", - в авторской программе на YouTube-канале "Навальный Live".

Отказ идти по пути западных стран, выделивших значительные суммы людям на карантине и людям, лишившимся из-за вируса работы, для политика - "грандиозное издевательство".

"Скажите четко, какому опыту мы следуем - Белоруссии, где вообще все отрицают и просто ждут, пока помрут самые слабые, или же хотим идти по пути карантина. Пока все указывает, что у нас все-таки второй случай. Ну так давайте идти - карантин и платите людям", - заявил оппозиционер.

По его мнению, власть хочет выглядеть решительной и жесткой, однако не способна сделать простых и самоочевидных вещей, при этом не забывая "устроить PR-повод ну просто изо всякой фигни": имеется в виду помощь пациентам в Италии.

По последним данным, в России 1036 человека подхватило коронавирусную инфекцию и трое граждан с ней скончались.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
14:08 В России из-за опасностей коронавируса перенесли ЕГЭ

13:55 "Я на стороне здравого смысла": Амосов поддерживает Беглова в его споре с РПЦ

13:51 Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле

13:38 Из-за коронавируса Смольный поздравит Росгвардию с профессиональным днем в сентябре

13:32 Экс-руководитель районного отделения МГЕР решил идти на довыборы в ЗакС

13:28 Навальный: Если мы хотим, чтобы страна сидела по домам, то дайте денег

13:12 Осужденный по "московскому делу" Кирилл Жуков подал жалобу в ЕСПЧ

12:50 Профессор Соловей объяснил "болезненный" вид Путина во время обращения по COVID-19

12:44 ЦИК переводит свои заседания в режим видео-конференц-связи

12:31 Петербургская полиция выявила более двух десятков нарушителей карантина

12:29 Петербургская епархия решила продолжать службы в храмах, несмотря на запрет

12:23 Центризбирком скорректировал свою работу из-за переноса голосования по поправкам

12:17 Правительство Ленобласти создало страницу "ВКонтакте" о борьбе с коронавирусом

12:04 Фигуранту "московского дела" Беглецу смягчили условия заключения

11:59 ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru