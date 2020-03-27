РПЦ не собирается судиться со Смольным из-за временного запрета на посещение церквей

Руководство Русской православной церкви не считает нужным и возможным судиться с петербургскими властями, которые, к неудовольствию священства, запретили гражданам посещать храмы. Согласно коллегиальному мнению главных лиц РПЦ, вопрос о юридической тяжбе может ставиться только на частном уровне.

"Нарушены права граждан, нарушено право человека на свободу совести. Поэтому религиозные организации не будут обращаться [в суд или контрольные органы], во всяком случае, в настоящее время. Нарушено право человека, право гражданина, физическое лицо имеет право на обращение в суд", - цитирует ТАСС слова руководителя Правового управления Московской патриархии Ксении Чернеги.

Напомним, что накануне, 26 марта, петербургский губернатор Александр Беглов первым из руководителей российских регионов запретил до 5 апреля прихожанам посещать храмы, подписав соответствующее постановление городского правительства. Это встретило непонимание и возражение со стороны церковных властей, которые решили проводить службы, несмотря на строго определенную позицию администрации Петербурга. Беглова поддержал депутат Михаил Амосов.

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