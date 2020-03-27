Быков готов помогать пенсионерам с доставкой продуктов на дом: Лишь бы не ОНФ

Писатель и публицист Дмитрий Быков, несмотря на многообразие деятельности, вызвался помогать тем, кому помощь в условиях пандемии коронавируса нужнее всего. Его удручает, что пока берутся организованно облегчать жизнь больным и пенсионерам или же ограничиваются подобными декларациями преимущественно провластные движения. Происходящее для него сопоставимо по масштабам и последствиям с мировой войной, и поэтому он "как всякий настоящий писатель" хочет "быть поближе к фронту".

"Если кто-то нуждается в помощи курьерской, куда-то что-то отвезти, над кем-то взять шефство - обращайтесь. Потому что есть такие волонтерские организации, но почему-то их курирует "Народный фронт". С ОНФ я не хотел бы иметь ничего общего, я даже в годину роковую не хотел бы вступать в эту организацию. Если кто-то собирает волонтеров для разноса товаров пенсионерам, для разноса лекарств из аптек, обращайтесь, я могу это делать, и все санитайзеры у меня в изобилии", - объявил он в авторской радиопрограмме.

Быков также признался, что заставил себя увидеть в ситуации и положительные аспекты: если на настоящих мировых войнах, отметил он, непредставимым горем было расставаться с семьей на неопределенный срок, уходя на фронт в неизвестность, то теперь задача почти противоположная - спастись с той же самой семьей любой ценой.

"Нам нельзя ни в коем случае, под страхом расстрела, покидать окоп. Дезертирством является любой выход из дома, это очень интересное, принципиальное новаторство", - рассудил литератор.

Сегодня, 27 марта, стало известно о 1036 болеющих и третьем умершем от коронавирусной инфекции.