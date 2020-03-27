"Как паршивый затяжной грипп": Борис Акунин рассказал о симптомах заражения коронавирусом

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) в своем Facebook сообщил, что он идет на поправку после заболевания коронавирусной инфекции и рассказал о симптомах.

По словам писателя, коронавирусом заразились и он, и его жена. У Эрики Чхартишвили была легкая форма болезни. "День небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние", - рассказал Акунин.

У самого писателя состояние было средней тяжести.

"Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять", - написал он.

Такое состояние сохранялось у Акунина 10 дней. Он опасался проблем с дыханием, но их так и не возникло. На 11-й день болезни ему прописали курс антибиотиков, и постепенно писателю становилось лучше. Он подчеркнул, что существующие методы лечения "пока экспериментальные, но многим помогают".

"В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить – в этом главный смысл соблюдения карантина. Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин без назначения врача, конечно, не принимайте", - призвал Акунин.

Он также призвал не паниковать и помогать самоизолированным, особенно "старым и больным". Акунин назвал психоз и самовнушение главной опасностью сейчас.

Акунин заразился коронавирусом в Великобритании, где он сейчас проживает. Там коронавирусом заражены, по данным университета Джона Хопкинса, 11,6 тысяч человек. Всего в мире заболели более полумиллиона человек, в России известно о 1036 случаях заражения.