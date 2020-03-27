Смольный оценил "коронавирусный" урон транспортной сфере в полмиллиарда рублей

Глава петербургского комитета по транспорту Александр Головин проанализировал издержки и убытки, которые вверенная ему отрасль понесла с момента проникновения коронавирусной инфекции в город. Ситуация видится ему сложнейшей.

"Идет серьезнейшее падение перевозок, падение уже на 30% в целом по всему общественному транспорту и на 40% только по метрополитену, 1 млн [пассажиров] теряет метрополитен за сутки. Примерно потери за март или за первый квартал мы оцениваем по общественному транспорту где-то полмиллиарда рублей однозначно", - рассказал чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Отметим, что из-за значительно упавших пассажиропотоков метрополитен объявил о переходе с 30 марта по 4 апреля на "график выходного дня". Кроме того, на следующей неделе по постановлению городского правительства приостановят работу 120 номеров маршруток. Наконец, с 28 марта по 5 марта и в наземном транспорте, и в метро нельзя будет воспользоваться льготным проездным и приобрести его.