В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

В Оренбурге умер пациент, зараженный коронавирусом, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей правительства Оренбургской области.

57-летний мужчина заразился, когда путешествовал по странам Европы. Спустя несколько дней после возвращения домой он почувствовал себя плохо и обратился в больницу. По словам министра здравоохранения Татьяны Савиновой, у мужчины была "хроническая патология".

Всего в Оренбургской области зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом, в том числе – этот. Подтвердился диагноз у ребенка, который контактировал с мужчиной, сейчас он здоров.

Это пятый случай смерти зараженного коронавирусом в России и первый – за пределами Москвы. Пока в России известно о 1036 случаях заражения, из них 703 – в столице.