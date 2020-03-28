Более 200 человек в России заразились коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки подтверждено 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, общее число заболевших возросло до 1264 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве: 114. В Петербурге коронавирусом заразились еще 11 человек. 36 заболевших за последние сутки – в Московской области, восемь – в Краснодарском крае. В Ленобласти зафиксировано четыре новых случая, в Калининградской – три.

Заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.