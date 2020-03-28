СМИ: В правительстве думают об ограничении движения по всей России

Правительство рассматривает возможность ограничить передвижение по всей России в связи с распространением коронавирусной инфекции, пишут РИА "Новости", "Интерфакс" и РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, возможно, будет прекращено авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны между регионами. При этом в пресс-службе правительства эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

В России известно о 1264 случаях заражения коронавирусом. Во всем мире, по данным университета Джона Хопкинса, число зараженных превысило 600 тысяч человек, 28 тысяч умерли.