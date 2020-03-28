СК возбудил уголовное дело из-за побега из-под карантина в Петербурге

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело по факту побега гражданина с карантина в пансионате "Заря", сообщается на сайте СК.

Георгий Образцов был помещен под карантин из-за того, что не соблюдал режим самоизоляции, прибыв из-за рубежа. По данным "Фонтанки.ру", случилось это 26 марта, и уже на следующий день он сбежал через окно на четвертом этаже.

Дело возбуждено по ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических норм). Эта статья применяется к гражданам, по вине которых произошло массовое заражение людей или хотя бы один человек умер.

Ранее в Петербурге была зафиксирована первая смерть зараженного коронавирусом. Всего в России известно о 1264 случаях заражения.