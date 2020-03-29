Жертвами COVID-19 стали более 30 тысяч человек, инфицированы - свыше 660 тысяч

Количество граждан, ставших жертвами коронавирусной инфекции, превысило 30,8 тысяч человек в мире, следует из данных, опубликованных на сайте Института Джона Хопкинса.

Наиболее остальных стран от COVID-19 пострадала Италия - там умерло более 10 тысяч местных жителей. Следом идет Испания - 5 982 человека, Китай - 3 182, Иран - 2 517, Франция - 2 314, Великобритания - 1 019.

Общее число заражений вирусом достигло 665 тысяч. Больше всего инфицированных обнаружено в США - 124,6 тысяч, Италии - 92,4 тысячи, Китае - 82 тысячи, Испании - 73,2 тысячи, Германии - 57,7 тысяч, Франции - 38,1 тысяч, Иране - 35,4 тысяч.

При это свыше 140 тысяч человек излечились от заболевания.

Ранее в Петербурге была зафиксирована первая смерть зараженного коронавирусом. Всего в России известно о 1264 заболевших COVID-19.