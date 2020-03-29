18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:33

Жертвами COVID-19 стали более 30 тысяч человек, инфицированы - свыше 660 тысяч

фото ЗакС политика Жертвами COVID-19 стали более 30 тысяч человек, инфицированы - свыше 660 тысяч

Количество граждан, ставших жертвами коронавирусной инфекции, превысило 30,8 тысяч человек в мире, следует из данных, опубликованных на сайте Института Джона Хопкинса.

Наиболее остальных стран от COVID-19 пострадала Италия - там умерло более 10 тысяч местных жителей. Следом идет Испания - 5 982 человека, Китай - 3 182, Иран - 2 517, Франция - 2 314, Великобритания - 1 019.

Общее число заражений вирусом достигло 665 тысяч. Больше всего инфицированных обнаружено в США - 124,6 тысяч, Италии - 92,4 тысячи, Китае - 82 тысячи, Испании - 73,2 тысячи, Германии - 57,7 тысяч, Франции - 38,1 тысяч, Иране - 35,4 тысяч.

При это свыше 140 тысяч человек излечились от заболевания.

Ранее в Петербурге была зафиксирована первая смерть зараженного коронавирусом. Всего в России известно о 1264 заболевших COVID-19.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:56 "И без посещения храма можно спастись": Патриарх Кирилл попросил верующих не приходить в церкви

12:40 ЛДПР: Приветствуем действия губернатора Петербурга о прекращении служб во всех храмах

12:18 Петербург и Ленобласть не станут закрыть свои границы на "коронавирусный" карантин

11:21 В России COVID-19 выявлен уже у 1534 граждан: 42 случая - в Петербурге

10:50 Собянин известил, что в Москве зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом

28 марта, 17:55 СК возбудил уголовное дело из-за побега из-под карантина в Петербурге

28 марта, 16:50 В Петербурге умер первый зараженный коронавирусом

28 марта, 15:57 Депутат Ковалев призвал Беглова отменить карантинные решения о маршрутках и некоторых магазинах

28 марта, 14:40 СМИ: В правительстве думают об ограничении движения по всей России

28 марта, 12:19 Более 200 человек в России заразились коронавирусом за сутки


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
12:56 "И без посещения храма можно спастись": Патриарх Кирилл попросил верующих не приходить в церкви

12:40 ЛДПР: Приветствуем действия губернатора Петербурга о прекращении служб во всех храмах

12:18 Петербург и Ленобласть не станут закрыть свои границы на "коронавирусный" карантин

11:21 В России COVID-19 выявлен уже у 1534 граждан: 42 случая - в Петербурге

10:50 Собянин известил, что в Москве зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом

10:33 Жертвами COVID-19 стали более 30 тысяч человек, инфицированы - свыше 660 тысяч

28 марта, 17:55 СК возбудил уголовное дело из-за побега из-под карантина в Петербурге

28 марта, 16:59 Мишустин поручил полностью закрыть границу России

28 марта, 16:50 В Петербурге умер первый зараженный коронавирусом

28 марта, 15:57 Депутат Ковалев призвал Беглова отменить карантинные решения о маршрутках и некоторых магазинах

28 марта, 14:40 СМИ: В правительстве думают об ограничении движения по всей России

28 марта, 13:29 Первый канал покажет невышедший выпуск программы "Познер" с Лимоновым

28 марта, 12:19 Более 200 человек в России заразились коронавирусом за сутки

28 марта, 11:08 Бары на Думской и Рубинштейна закрывали под надзором полиции и ОМОН

28 марта, 10:23 В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru