В Пскове скончался пациент с коронавирусом

Главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев сообщил, что в медучреждении скончался пациент, у которого было диагностировано наличие коронавирусной инфекции в организме.

"Остальные пациенты у нас в удовлетворительной и средней степени. У умершего тяжелые сопутствующие патологии в легких", - цитирует Васильева "Псковское агентство новостей".

По состоянию на 29 марта на территории региона зафиксировано 6 случаев заражения COVID-19. Всего в РФ официально известно о 1534 подхвативших вирус гражданах.