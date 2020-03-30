Сбежавший из карантина и заразивший медика коронавирусом крымчанин предстанет перед судом

Крымские правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 236 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) в отношении зараженного коронавирусом местного жителя, который сбежал из карантина и передал другому человеку заболевание, рассказал изданию "Крыминформ" замначальника полиции МВД по региону Александр Смаглин.

"Вчера уже уголовное дело возбуждено в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека", - пояснил полицейский.

Днем ранее глава крымского управления Роспотребнадзора Наталь Пеньковская известила, что, по её информации, от мужчины COVID-19 заразился сотрудник одного из местных медицинских центров.

Добавим также, Госдума готовится рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина. Инициативу уже одобрило правительство.