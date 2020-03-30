18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:27

Калининградская область уходит в самоизоляцию по примеру Москвы

фото ЗакС политика Калининградская область уходит в самоизоляцию по примеру Москвы

Вслед за Москвой, Подмосковьем и Мурманской областью перейти на режим самоизоляции начиная с 31 марта решили и власти Калининградской области. Премьер Михаил Мишустин предложил всем российским регионам ввести аналогичную меру для защиты граждан.

Людям рекомендуется не выходить из дома без острой надобности. Покидать место обитания разрешается только для похода на работу, больницу, в магазин, аптеку, для выноса мусора или выгула домашних животных.

Кроме того, жители обязаны соблюдать между собой дистанцию в полтора метра. Следить за соблюдением режима будут местные правоохранители.

По состоянию на 30 марта в РФ зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего заболевших - 1836.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
15:26 Москвичи оспорят в суде "антиконституционный" режим самоизоляции, введенный Собяниным

14:58 "Вот такой карантин": У матери Навального арестовали пенсию в рамках дела ФБК

14:27 Беглов известил о смерти пациента с COVID-19 в Боткинской больнице: Смольный готовит новые ограничения

14:15 Ленинградская область готовится ввести карантинный режим

14:03 Гатчинский спиртовой завод планирует начать производство антисептиков

13:57 В Москве и Владимирской области умерли двое пациентов с коронавирусом

13:35 Выплаты к 75-летию Победы в Петербурге начнутся на две недели раньше

13:22 ЗакС подумывает устроить в мае выборы почетного гражданина Петербурга

12:53 Встревоженная гибелью девочки, Тихонова просит СК проверить все детсады Петербурга

12:27 Калининградская область уходит в самоизоляцию по примеру Москвы

12:07 За сутки в РФ зафиксировано 302 случая заражения COVID-19: 8 - в Петербурге

11:58 Партия Социальной защиты выставила на довыборы в ЗакС бывшего кандидата в муниципалы от "Яблока"

11:41 Сбежавший из карантина и заразивший медика коронавирусом крымчанин предстанет перед судом

11:17 Иркутскую студентку привлекут к ответственности за фейк о COVID-19

10:52 Гудков и его соратники вышли из Партии перемен и начали подготовку к выборам в Госдуму

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru