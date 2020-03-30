Калининградская область уходит в самоизоляцию по примеру Москвы

Вслед за Москвой, Подмосковьем и Мурманской областью перейти на режим самоизоляции начиная с 31 марта решили и власти Калининградской области. Премьер Михаил Мишустин предложил всем российским регионам ввести аналогичную меру для защиты граждан.

Людям рекомендуется не выходить из дома без острой надобности. Покидать место обитания разрешается только для похода на работу, больницу, в магазин, аптеку, для выноса мусора или выгула домашних животных.

Кроме того, жители обязаны соблюдать между собой дистанцию в полтора метра. Следить за соблюдением режима будут местные правоохранители.

По состоянию на 30 марта в РФ зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего заболевших - 1836.