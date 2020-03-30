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14:15

Ленинградская область готовится ввести карантинный режим

фото ЗакС политика Ленинградская область готовится ввести карантинный режим

Администрация Ленобласти подготавливает документы о введении запрета на передвижение граждан, сообщается в паблике регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом. Отмечается, что, скорее всего, документ будет подписан уже сегодня, 30 марта. 

Выехать за пределы субъекта РФ можно будет по разрешению работодателя или, если человеку необходимо посетить медучреждение в Петербурге, - по медсправке.

"Въезд из других субъектов РФ на территорию Ленобласти - по документу на собственность, книжке садовода, справке ТСЖ", - отметили в оперштабе.

Предполагается, что за перемещением граждан будет следить ГИБДД.

Ранее карантинный режим был введен в Москве, Мурманской и Калининградской областях.

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