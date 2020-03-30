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20:56

В Новгородской и Ленинградской областях ввели режим самоизоляции

фото ЗакС политика В Новгородской и Ленинградской областях ввели режим самоизоляции

В еще двух регионах Северо-Западного федерального округа, Новгородской и Ленинградской областях, 31 марта вступает в силу режим самоизоляции для граждан. Раньше об этом объявили в Новгородской области - устами губернатора Андрея Никитина, слова которого цитирует ТАСС. В его вотчине специальные условия  по московскому образцу продлятся до 5 апреля - до конца недели, первоначально объявленной президентом нерабочей.

"Мы вводим режим пребывания дома для всех категорий граждан за исключением тех, кто работает на предприятиях непрерывного цикла, тех, кому нужна медицинская помощь, тех, кто должен пойти в магазин за товарами первой необходимости, а также необходимость выноса мусора или выгула домашних животных в пределах 100 м от места проживания", - рассказал Никитин.

Работодателей в регионе обязали выдать тем сотрудникам, кто должен посещать свое непосредственное место работы, специальную справку. В свою очередь, чиновники должны будут заняться специальной разметкой полов в различных зданиях и учреждениях, позволявшей бы людям соблюдать полутораметровую дистанцию друг от друга. По состоянию на 30 марта в руководимой Никитиным области выявлено три случая инфицирования коронавирусом.

В Ленобласти, после известий о закрытии для въезда и выезда нескольких населенных пунктов, обязали к самоизоляции граждан старше 65 лет на всей ее территории в течение ближайшей недели. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Дрозденко. Ключевой особенностью документа стала невозможность жителей разных муниципальных районов нарушать их границы. Всех государственных и муниципальных служащих Ленобласти перевели на карантин. На текущий момент известно о 11 инфицированных коронавирусом жителях Ленобласти.

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