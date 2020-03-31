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11:10

Госдума одобрила поправки о миллионных штрафах за распространение фейков

фото ЗакС политика Госдума одобрила поправки о миллионных штрафах за распространение фейков

Депутаты Государственной думы приняли пакет поправок, согласно которым юридическим лицам, уличенным в распространении ложной информации об эпидемиях, грозят многомиллионные штрафы за данное деяние.

Коррективы будут внесены в статью 13.15 КоАП, которую дополнят частями 10.1 и 10.2. Часть 10.1 предлагает ввести наказание за распространение "под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

За первичное нарушение предусматривается штраф до 5 млн, за повторное - до 10 млн рублей. 

Наказание вводится за распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Ранее сегодня Госдума утвердила штрафы для лиц, нарушающих карантин.

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