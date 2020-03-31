ФСИН запретила пускать адвокатов в столичные СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний издала указ о запрете на пропуск на территорию следственных изоляторов Москвы адвокатов в рамках профилактических мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".

Начиная с сегодняшнего дня, 31 марта, и до выхода особого распоряжения в столичных СИЗО вводится режим особых условий. Исключение составит лишь изолятор в Капотне.

Также в областных СИЗО временно приостановлен приём посылок из Москвы.

С 30 марта в Москве и Подмосковье введен строгий карантинный режим. На данный момент в двух регионах насчитывается наибольшее количество граждан, подхвативших COVID-19 - 1613 и 119 заболевших соответственно.

Всего в РФ коронавирусная инфекция выявлена у 2337 граждан.