Псковская область по примеру соседних регионов перешла на режим самоизоляции

Одним из последних субъектов федерации, где в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели для граждан режим самоизоляции, стала Псковская область. Правовой документ подписал губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона обязал граждан старше 65 лет сидеть по домам до 5 апреля включительно. На это время по территории области им запрещено перемещаться свободно за исключением отдельно оговоренных случаев.

"Передвижение возможно и к месту (от места) проживания членов семьи, к месту (от места) расположения находящегося в собственности гражданина или членов его семьи объекта недвижимости", - говорится на сайте администрации области.

Допускается также по московскому образцу выход граждан в ближайшую к дому аптеку или продовольственный магазин.

Более молодые люди, согласно губернаторскому решению, должны соблюдать во время перемещений полутораметровую социальную дистанцию.

В Псковской области 31 марта от инфекции умер второй человек. Всего утром 31 марта в стране насчитывалось 17 летальных случаев, связанных с COVID-19.