"Спровоцирует ажиотажный спрос": Под Петербургом закрылись табачные заводы

Под Петербургом приостановили свою работу ведущие российские табачные заводы, обеспечивавшие сигаретами всю страну.

"Остановка производства и реализации сигарет спровоцирует ажиотажный спрос и, несмотря на наличие торговых запасов, приведет к дефициту", - пояснила ситуацию директор "Бритиш американ тобакко" (БАТ) по правовым вопросам Яна Гуськова.

По подсчетам специалистов, грядущий дефицит будет восполнен контрафактной продукцией, а стоящие заводы не принесут в государственную казну порядка 10 млрд рублей еженедельно.

Два табачных предприятия, находящихся в Петербурге, выпускают более 50% сигарет в РФ.

Пока что мануфактуры закрыты на "карантинную" неделю. 30 марта сигареты исключили их перечня товаров первой необходимости.

Напомним, за минувшие сутки в России было зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 48 - в городе на Неве, в том числе двое погибших.