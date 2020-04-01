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11:34

Елин о возможности отмены взносов за капремонт: Будем исходить из баланса бюджета

фото ЗакС политика Елин о возможности отмены взносов за капремонт: Будем исходить из баланса бюджета

В Смольном еще не приняли решение о целесообразности отмены взимания с населения платы за капитальный ремонт в период пандемии коронавируса. Это следует из ответа вице-губернатора Евгения Елин на вопрос депутата от ЛДПР Павла Иткина во время заседания городского Заксобрания 1 апреля.

По словам чиновника, городские власти обдумывают необходимые изменения в бюджет, как в доходной, так и в расходной части.

- Расходы надо будет менять серьезно. Мы не можем допускать, чтобы у нас инфраструктура развалилась. Будем исходить из баланса, - отметил Елин.

Напомним, ранее ЗакС поддержал инициативу Смольного о докапитализации резервного фонда Петербурга. 

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