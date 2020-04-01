18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:46

Тихвин ввёл ограничения на въезд в город

фото ЗакС политика Тихвин ввёл ограничения на въезд в город

В администрации Тихвина известили, что пока не собираются закрывать город от остального мира: на данный момент в качестве превентивной меры по борьбе с распространением COVID-19 в населенном пункте вводятся временные ограничения на въезд и выезд.

"Никакой речи о закрытии города не идет, даже с полудня. Въехать и выехать могут все. На въезде будут проверять паспорта, температуру, имеют право остановить любую машину, спросить, зачем или куда вы едете", - поделились с "Бумагой" представители тихвинской администрации.

Ранее сегодня ряд СМИ сообщил о закрытии города. Однако чиновники заверили, что пока что будут пропускать людей и без прописки.

"А если это автомобиль, который везет продукты, у него что, должна быть прописка? У нас лишь ограничительные меры. Возможно, кто-то прочитает, послушает и лишний раз не поедет", - подытожили в администрации.

Днем ранее ограничения на посещение города ввели власти Волхова. Также поступили и в Мурино, Янино, Энколово, в деревне Глинка Тосненского района, Кингисеппе и Выборге.

Пробно изолировался и остров Котлин.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:43 В Петербурге утвердили меры поддержки бизнеса в период распространения коронавируса

11:34 Елин о возможности отмены взносов за капремонт: Будем исходить из баланса бюджета

11:22 Роспотребнадзор обязал россиян держаться друг от друга подальше

10:58 ЗакС поддержал законопроект о докапитализации резервного фонда Петербурга для борьбы с коронавирусом

10:57 В РФ зафиксировано 440 новых случаев заражения COVID-19: плюс 27 - в Петербурге

10:31 Петербургское отделение СЖР призывает СМИ отказаться от фейков и "погони за сиюминутными сенсациями"

10:27 Вице-губернатор Петербурга Елин сообщил о временных проблемах с наличием аппаратов ИВЛ

9:40 Из-за пандемии COVID-19 в США выпустили зэков, в РФ в тюрьмы не пускают никого

9:16 "Спровоцирует ажиотажный спрос": Под Петербургом закрылись табачные заводы

31 марта, 22:22 Полномочия по изоляции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
11:51 Муниципальные депутаты попросили Беглова выделить субсидии на оплату "коммуналки"

11:50 ЗакС Петербурга принял инициативу о выплатах к 75-летию Победы в апреле

11:46 Тихвин ввёл ограничения на въезд в город

11:43 В Петербурге утвердили меры поддержки бизнеса в период распространения коронавируса

11:34 Елин о возможности отмены взносов за капремонт: Будем исходить из баланса бюджета

11:22 Роспотребнадзор обязал россиян держаться друг от друга подальше

10:58 ЗакС поддержал законопроект о докапитализации резервного фонда Петербурга для борьбы с коронавирусом

10:57 В РФ зафиксировано 440 новых случаев заражения COVID-19: плюс 27 - в Петербурге

10:31 Петербургское отделение СЖР призывает СМИ отказаться от фейков и "погони за сиюминутными сенсациями"

10:27 Вице-губернатор Петербурга Елин сообщил о временных проблемах с наличием аппаратов ИВЛ

10:02 Горизбирком попросили отложить сбор подписей для участия в довыборах в ЗакС Петербурга

10:02 "Резко возросла пьяная преступность": В регионах ограничивают продажу алкоголя

9:40 Из-за пандемии COVID-19 в США выпустили зэков, в РФ в тюрьмы не пускают никого

9:16 "Спровоцирует ажиотажный спрос": Под Петербургом закрылись табачные заводы

31 марта, 22:22 Полномочия по изоляции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru