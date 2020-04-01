Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием и масками

В США отправился военный борт с гуманитарной помощью: Россия предоставила Штатам, где массово распространяется коронавирусная инфекция, гуманитарную помощь, делится ТАСС, ссылаясь на заявление Минобороны.

"Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки", - известили в военном ведомстве.

О предоставлении необходимой помощи договорились Владимир Путин и Дональд Трамп, разговаривавшие накануне с друг другом по телефону.

В США официально известно о более 188 тысячах заражения COVID-19.

Напомним, 22 марта в Италию прилетели девять самолетов Ил-76 со спецтехникой, а также около ста полевых медиков, специализирующихся на борьбе с эпидемиями.

Примечательно, но в российских аптеках до сих пор остро не хватает медицинских масок, так как спрос на них крайне велик.