Полиция задержала девушку с COVID-19, которая, зная диагноз, попыталась скрыться

Под Петербургом правоохранители задержали 24-летнюю гражданку Украину, которая предприняла попытку побега после того, как у неё был выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме. Она попыталась избежать больничного карантина, попробовав затеряться в Ленобласти.

"27 марта девушка, имея симптомы ОРВИ, сдала анализы на определение наличия коронавирусной инфекции в одной из больниц Петербурга, проживая у себя в квартире в Приморском районе. Однако 31 марта, узнав о положительных результатах анализа на коронавирус, она скрылась в другой регион", - известили в пресс-службе петербургского главка.

После того, как были получены положительные тесты на COVID-19, Роспотребнадзор и прокуратура объявили беглянку в розыск. После задержания девушку, её попутчиков и водителя авто отправили в Боткинскую больницу. Полиция выясняет, с кем девушка контактировала с момента побега.

Накануне Госдума одобрила ужесточение наказания за нарушение условий карантина. Теперь гражданке Украины грозит уголовная статья о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Нарушение ее наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до 2 лет.