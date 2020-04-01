Юрист сообщил об угрозах после расследования о коронавирусе в Коми

Юристу "Общественного вердикта" Эрнесту Мезаку стали присылать в социальных сетях запугивающие сообщения после того, как он опубликовал свою версию о том, как коронавирус мог распространиться по республике Коми. В частности, мужчина рассказал о том, что произошло в Эжвинской больнице.

"Родственники главного врача стали писать мне какие-то странные сообщения во „ВКонтакте". Они пишут, что будут добиваться привлечения меня к ответственности за клевету. Думаю, достойным ответом на эти угрозы стало мое расследование, где я задался вопросом, почему до сих пор нет уголовного дела по факту ЧП в Эжве, которое вывело Коми в лидеры по коронавирусной эпидемии в России", - поделился версией произошедшего Мезак с "МБХ медиа".

В угрожающих посланиях юриста обещали отдать в руки прокуратуре и полиции.

22 марта в Эжвинской больнице скончалась от пневмонии пожилая женщина, находившаяся в хирургическом отделении. Уже через несколько дней медучреждение экстренно закрывают на карантин, так как у заведующего отделением хирургии и ещё троих пациентов обнаружили COVID-19. Мезак изложил свою версию, как врач мог заразиться коронавирусом. При этом местные правоохранительные органы не спешили начинать расследование произошедшего. Мезак полагает, что это может быть связано с тем, что родственник завотделения возглавляет отдел следственного управления СК в Сыктывкаре.

"Я не обвиняю заведующего, что из-за него все случилось. Я лишь прошу, чтобы возбудили уголовное дело и разобрались, есть ли тут какая-то вина чиновников или врачей", - резюмировал Мезак.

Напомним, на сегодняшний день COVID-19 в Коми выявлен у 54 человек.