"Такая новация": Путин перешёл на работу "по удалёнке"

Российский глава Владимир Путин перешел на удаленную занятость, информирует издание "Подъем", ссылаясь на соответствующее заявление кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Президент сегодня планирует провести совещание с членами правительства. Отличительной чертой станет проведение его в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарево и путем телеконференции будет связываться со стандартным набором руководителей, которые будут на своих рабочих местах. Это такая новация", - сообщил Песков.

Напомним, текущая рабочая неделя была ранее объявлена нерабочей. Власти российских регионов рекомендовали гражданам в течение всего этого времени оставаться дома для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день количество заболевших COVID-19 граждан выросло до 2777.