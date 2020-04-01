Парламент Петербурга не стал поддерживать инициативу о запрете звуковой рекламы в метро

Законодательное собрание Петербурга на заседании 1 апреля большинством голосом отклонило в первом чтении проект постановления о запрете звуковой рекламы в метрополитене. Отдельные депутаты объяснили, что считают неправильным вредить бизнесу в непростое время ограничений, вызванных борьбой с коронавирусом.

Автором федеральной инициативы выступила депутат "Справедливой России" Надежда Тихонова. Она заявила, что звуковая реклама на эскалаторах и траволаторах навязана пассажирам, которые никуда от нее не могут деться.

- Это противоречит праву добровольного выбора потребителя, - добавила Тихонова.

Эсерка рассказала, что подготовила инициативу на основании трех обращений от петербуржцев. Она отметила, что документ уже получил одобрение от федерального совета законодателей.

Депутат от "Единой России" Алексей Цивилев заявил, что в сложившейся в Петербурге обстановке необходимо "поставить на паузу запретные темы для бизнеса". Призвал не резать доходы петербургского метрополитена и Александр Рассудов из КПРФ.

- Как бы не получилось, что мы вместе с водой выплескиваем ребенка, так как в метрополитене не будет звучать и социальная реклама, - добавил Рассудов.

Инициативу Тихоновой поддержал беспартийный Михаил Амосов. Он заметил, что не вина автора проекта постановления в том, что подготовленный год назад документ ЗакС захотел рассмотреть только сейчас.

В итоге за проект постановления проголосовали только шесть депутатов, а еще два человека воздержались. Парламентское большинство предпочло не голосовать вообще, заблокировав принятие инициативы.

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